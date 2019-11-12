فيديو .. احتفال زملاء سوسن بدر بعيد ميلادها

احتفل نجوم الفن وزملاء النجمة سوسن بدر بعيد ميلادها الـ 62 عامًا في لوكشن التصوير، حيث نشرت سوسن فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعربت سوسن عن شدة سعادتها بهذة المفاجأة قائلة: "مش النهاردة طلع عيد ميلادي و انا ناسية في التصوير.. بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن ! كل سنة و احنا كلنا طيبين".

وتستعد الفنانة القديرة سوسن بدر لعرض مسلسل يحمل عنوان "بخط الإيد"، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرض المسلسل عقب الإنتهاء من تصويره عبر إحدى القنوات الفضائية، كما لم يتم انتظار عرضه لموسم دراما رمضان المقبل.

وينتمي المسلسل لفئة الـ 45 حلقة، وهو بطولة كل من أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين.

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صور.. سوسن بدر في كواليس "أهو ده اللي صار"

يذكر أن النجمة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أهو ده اللي صار"، وهو بطولة كل من روبي، محمد فراج، أحمد داود، أروى جودة، هشام إسماعيل، علي الطيب، محمود البزاوي، تيام قمر، هبة عبد الغني، هاني سمير سيف، محمد طلعت، بسمة ماهر، محمد فرج، عمرو جمال، عادل متولي، علي شوقي، أميرة العيادي، مروة ناجي، محسن منصور، يسرية السيد، عبير فاروق، محمود عزت، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبًا حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات، والثقافات بينهم.