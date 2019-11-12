تتر"مصر في القلب" جديد آية عبدالله

تستعد المطربة الشابة آية عبدالله غناء تتر جديد من خلال برنامج "مصر في القلب" ومن المقرر عرض البرنامج علي شاشة المحور تقديم الدكتور علاء أبوبكر. وتحمل الأغنية اسم البرنامج "مصر في القلب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبدالمليك وألحان وتوزيع موسيقي مودي منير وتصوير محمود البنا. وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبدالمليك وألحان وتوزيع موسيقي مودي منير وتصوير محمود البنا. Advertisements ومن ناحية أخري تكرمت آية عبدالله من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والمخرج الكبير خالد جلال بعد حصولها علي المركز الأول من خلال مسابقة "المسرح أنا المصري". الدكتورة إيناس عبدالدايم والمخرج الكبير خالد جلال بعد حصولها علي المركز الأول من خلال مسابقة "المسرح أنا المصري". ويذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبدالله أغنية تحمل عنوان "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى.

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