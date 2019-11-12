خاص.. أسباب ابتعاد مي عز الدين عن السوشيال ميديا

كشف مصدر خاص لـ "الوفد"، عن سبب ابتعاد النجمة مي عز الدين في الفترة الأخيرة عن السوشيال ميديا، إذ إنها في حالة تركيز لمسلسل تخوض به في رمضان المقبل بعام 2020، بالإضافه إلى فيلم سنيمائي جديد، والذي من المقرر عرضه أيضًا في عام المقبل. ميديا، إذ إنها في حالة تركيز لمسلسل تخوض به في رمضان المقبل بعام 2020، بالإضافه إلى فيلم سنيمائي جديد، والذي من المقرر عرضه أيضًا في عام المقبل. واضاف المصدر أن مي تخوض جولة سياحية في بعض الدول العربية واللأوربية، لتقضي إجازتها، وذلك بعد نجاح مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، والذي يعد أحداث أعمالها الفنية، والذي تم عرضه في رمضان الماضي. يشار إلى أن النجمة مي عز الدين ابتعدت ابتعدت الفترة الأخيرة عن السوشيال ميديا بدون ادن أسباب. ميديا بدون ادن أسباب. Advertisements صور.. مي عز الدين في كواليس "البرنسيسة بيسة"

وكان مسلسل "البرنسيسة بيسة"، آثار جدل عن متابعين وجمهوره مي، بشخيته في العمل. "البرنسيسة بيسة" من بطولة كلا من: مي عز الدين وبوسي ومحمد أنور وسليمان عيد وأمير المصري وأيمان السيد وسامي مغاوري وضياء الميرغني وحجاج عبد العظيم وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفي عمر واخراج أكرم فريد.

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