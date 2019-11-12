شاهد.. درة في جلسة تصوير بفستان الزفاف

نشرت النجمة التونسية درة جلسة تصوير جديدة لها وذلك من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهرت "درة" في الجلسة التصوير بفستان الزفاف وكتبت قائلة:" ليس لديك أي فكرة عما يتعامل معه الناس في حياتهم الشخصية لذلك كن لطيفا الامر بهذه البساطة." درة في كواليس "بلا دليل" ومن ناحية اخري تشارك درة في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "بلا دليل" من انتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. Advertisements "بلا دليل" من بطولة كلا من درة وخالد سليم ونيقولا معوض واسلام جمال وحازم سمير وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر ومحمد لطفي وهاجر الشرنوبي وشيرين عرفة ومها نصار وانعام الجريتلي واحمد كرارة واخروان ومن تأليف انجي علاء واخراج منال الصيفي. ويدور أحداث العمل في إطار من الغموض الدرامي والأكشن، حول جريمة قتل تقع خلال حفل في فيلا رجل أعمال كبير، وتكون هناك عازفة آلة هارب،وهي زوجة عمر بركات، لتضرب بعد ذلك الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا عقب، بسبب تلك الجريمة، ويحقق في تلك القضية ضابط الشرطة المقدم رامز الكردي، وتشمل الحبكة الدرامية بنت غنية وبسيطة من نفس العائلة، ولكنها تعاني من عقدة نفسية من ناحية والدها وترغب في أن تعيش حياة الناس البسطاء ولا تريد الحياة المرفهة؛ وتتضمن الأحداث العديد من الدراما المشوقة للمشاهد، حتى يظهر القاتل الحقيقي ويكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد. والأكشن، حول جريمة قتل تقع خلال حفل في فيلا رجل أعمال كبير، وتكون هناك عازفة آلة هارب،وهي زوجة عمر بركات، لتضرب بعد ذلك الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا عقب، بسبب تلك الجريمة، ويحقق في تلك القضية ضابط الشرطة المقدم رامز الكردي، وتشمل الحبكة الدرامية بنت غنية وبسيطة من نفس العائلة، ولكنها تعاني من عقدة نفسية من ناحية والدها وترغب في أن تعيش حياة الناس البسطاء ولا تريد الحياة المرفهة؛ وتتضمن الأحداث العديد من الدراما المشوقة للمشاهد، حتى يظهر القاتل الحقيقي ويكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.

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