تراند اليوم : بالصور – تعالي شوف ” مايا دياب ” قبل عملية التجميل .. واحد صحبك

اتسمت بالجرأة واثارة الجدل اما بسبب اطلالتها او تصريحاتها التي لا تمر مرور الكرام، إنها الفنانة اللبنانية مايا دياب التي يصادف اليوم الـ12 من شهر نوفمبر عيد ميلادها الـ38 .

وغيرت مايا دياب من شكلها بشكل كبير بعد خضوعها لعدد من عمليات التجميل في أنفها وايضا نفخ الشفاه و تغير لون شعرها من الاسود الى الاشقر، ويتضح هذا الفارق الكبير عند مقارنتها بشكلها اثناء وجودها في استديو الفن مرورا بفريق فور كاتس حتى الان.

ونشب مؤخرا خلاف بين مايا دياب ووائل كفوري حيث وصفته بالإنسان البدائي عندما أبدى رأيه السلبي حول فكرة الزواج في برنامج تخاريف مع الإعلامية وفاء الكيلاني، واصفا إياها بالمشروع الاجتماعي الفاشل.

تزوجت مايا دياب من رجل الأعمال عباس ناصر وقبل انفصالهما أنجبت طفلتهما الوحيدة كاي.