الذكرى الثالثه لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

في حي الورديان بالإسكندرية، وفي 4 يونيو 1946، ولد الفنان محمود عبدالعزيز وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية في 1966، ثم حصل منها على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، وعلى مسرح الجامعة بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، وقد بدأ حياته الفنية في التلفزيون مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل الدوامة إخراج نور الدمرداش.



امتدت مسيرته الفنية من 1974 إلى 2016، وبدأت مسيرته السينمائية في 1974 في فيلم الحفيد، وبدأت رحلته مع البطولة في 1975 عندما قام ببطولة فيلم «حتى آخر العمر»، وخلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وفي تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات، ومنذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم «العار» ورسخ محمود عبدالعزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في «العذراء والشعر الأبيض».

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في الثمانينيات بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها «الكيت كات، والبحر بيضحك ليه، والعار، والصعاليك، والكيف»، وحظي الأخير بنجاح جماهيري كبير وفي فيلم «تزوير في أوراق رسمية»، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم «إعدام ميت»، وفي عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية.

قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين وبلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلماً، تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية وقام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو «البنت الحلوة الكدابة» ومن أفلامه الأخري «شباب يرقص فوق النار وطائر الليل الحزين وشفيقة ومتولي ودرب الهوى وأرجوك أعطني هذا الدواء والشقة من حق الزوجة وأبناء وقتلة وجري الوحوش والسادة الرجال».

ورغم قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة لمسلسل رأفت الهجان وفي 2004 قدم المسلسل التلفزيوني «محمود المصري» والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدأوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها جبل الحلال ورأس الغول وكلاب الحراسة، وقد حصل على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها جائزة أحسن ممثل عن أفلام «الكيت كات» و«القبطان» و«الساحر» من مهرجان دمشق السينمائي الدولي وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات» من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وتوفي «زي النهارده» في 12 نوفمبر 2016 عن عمر يناهز السبعين.