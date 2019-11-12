عاصي الحلاني ونجوم الأوبرا يتألقون على مسرح سيد درويش

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

عاصى الحلانى

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الاثنين، حفلا للفنان اللبنانى عاصى الحلانى ونجوم الأوبرا، بمشاركة الفرقة القومية العربية، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، ضمن ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28 على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.



بدأ الفاصل الأول من الحفل بفاصل غنائي لنجوم الأوبرا، حيث شدا الفنان أحمد سعيد بأغاني: «يا مهون»، و«ع الحلوة والمرة»، و«زى العسل»، و«عاشقة وغلبانة»، أداء الفنانة أميرة أحمد، و«زي أهل الهوى» أداء الفنانة سارة زكى، «يا حلو صبح»، «بين شطين وميه»، أداء الفنان أشرف وليد.

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وفي الفاصل الثانى من الحفل استعرض النجم عاصى الحلانى قدراته الصوتية الفائقة التي تحمل مذاق جبل الشام، وقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تجاوب معها الجمهور بالتصفيق والهتاف استهلها بأغنية «أرض الخير»، أعقبها بأغاني «وأنا مارق مريت، وبحبك وبغار، يا بائعين الصبر».

وسوف يسدل الستار على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28، مساء الثلاثاء، بمسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل الفنان الكبير على الحجار والفنانة ريهام عبدالحكيم، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.