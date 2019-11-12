والد أنغام ينفي الهجوم على ابنته: «كلام فارغ»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

المطربه انغام والموسيقار محمد على

نفى الموسيقار محمد على سليمان، والد المطربة أنغام، وجود أي خلاف مع ابنته، كاشفًا عن تعرض حسابه على موقع «فيسبوك» للسرقة واستغلاله للوقيعة بينهما.



وقال «سليمان» لبرنامج «Trending» عبر شاشة «MBC»، الاثنين، إنه لم يكن المسؤول عما نشر خلال هذا التوقيت، ووصف ما كتب بأنه «كلام فارغ».

وأضاف أنه اتخذ الإجراءات اللازمة التي قادته لاكتشاف من قام بسرقة الحساب، كاشفا عن كونه سيعاقب عقابا شديدا على ما فعله.

واختتم «سليمان» حديثه بالتعليق على علاقته بابنته أنغام قائلًا: «أنا بيني وبين أنغام كل خير»، ليضع حدًا للجدل الذي انتشر خلال الأيام الماضية.

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كانت هناك أخبار ترددت حول تجاهل أنغام لمطالب تقديم أغان من ألحان والدها، خلال حفلها في دار الأوبرا المصرية، الأربعاء الماضي.

وطالب الجمهور أنغام، وقتها، بأداء أغنية «في الركن البعيد الهادي»، وهي من ألحان والدها، لكن ذلك الاختيار كان بعيدًا عن قائمة الأغاني المخصصة للحفل.

وتداول مستخدمون على موقع «فيسبوك» منشورًا منسوبًا لوالدها، بعد الحفل، يقول: «قدموا لأولادي العزاء والمواساة. حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني».

وجاء في منشور آخر منسوب لوالد أنغام: «اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين دفني. بل كل الناس الطيبين. أفوض أمري إلى الله».