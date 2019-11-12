ياسمين صبري تحدد مواصفات فتى أحلامها ..«مش نحنوح ولا ملزق»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه ياسمين صبرى

حددت الممثلة الشابة ياسمين صبري مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC».



وقالت: «هي مش فكرة شكل الإنسان، وأنا لما آخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه، وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومفيش بعد كده».

وأضافت «صبري» أنها تفضل الارتباط برجل «طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي (..) قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة».

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ووصفت فتى أحلامها بأنه يجب أن يكون هادئا و«راسي» و«متفتح لكل حاجة مختلفة» ورومانسي ويجب أن يكون «حساسا»، وألا يكون «نحنوح وملزق».

وتمنت «صبري» أن يكون فتى أحلامها شخصًا عاديًا وليس نجم مجتمع، وأن يكون متكلما: «كلامه حلو ويتكلم وأسمع منه وأتعلم منه»، وأن يكون من محبي البيت.

واختتمت قائلة: «عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا».