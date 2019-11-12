تتخطى 31 مليار دولار في «يوم العزاب»مبيعات «علي بابا»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مهرجان يوم العزاب

هيمنت شركة «على بابا» الصينية على المبيعات الإلكترونية، أمس، بعدما تسبب مهرجان «يوم العزاب» في تحقيق طفرة لمبيعات الشركة، التي بلغت خلال الساعة الأولى من اليوم 13 مليار دولار، بزيادة 32% عن العام الماضى.



وقالت شركة التجزئة الصينية، أمس، إن مبيعات مهرجانها السنوى قفزت بنسبة 25% في الـ9 الساعات الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من 75% من مبيعات المتجر الإلكترونى لمنافستها الأمريكية أمازون. كوم، خلال أحدث بيان ربع سنوى للأخيرة، وتخطت 31 مليار دولار خلال مهرجان «يوم العزاب».

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وذكرت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، أمس، أن هذه القفزة في مبيعات الشركة تأتى في وقت حيوى للعملاق الصينى الذي يرمى إلى بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج، خلال الشهر الجارى، ما يجعل الحدث بمثابة ترويج لمجموعة «على بابا» القابضة، إلى جانب كونه مقياسًا لمعنويات المستهلكين الصينيين.

وأشارت «بيزنس إنسايدر» إلى أن الفنانة الأمريكية تايلور سويفت شاركت الفنانين المحليين في عرض احتفالى لافتتاح «يوم العزاب» في شنغهاى. وعلى غرار «بلاك فرايداى»، و«سايبر مونداى»، في الولايات المتحدة، فإن «يوم العزاب» يتم الترويج له باعتباره مهرجان تسوق في الصين، حيث أسسه رئيس الشركة، على بابا، والرئيس التنفيذى، دانيال تشانج، منذ عام 2009، وصار مع مرور الأعوام واحداً من أكبر مهرجانات البيع الإلكترونى في العالم، وبلغ صافى مبيعات على بابا عبر الإنترنت في «يوم العزاب» من العام الماضى 30 مليار دولار، على شتى منصاتها، متخطياً بذلك إجمالى «إثنين الإنترنت» الأمريكى.