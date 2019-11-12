بعد انتشار صور ألبومه الجديد في نيويورك عمرو دياب يتصدر «تويتر»

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

عمرو دياب

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد انتشار صور لافتات ألبومه الجديد في ميدان تايمز بقلب مدينة نيويورك الأمريكية.



وكانت منصة «سبوتيفاي» الموسيقية، والتي تعد الأشهر في العالم، قد نشرت صور ألبوم عمرو الجديد «أنا غير» في التايمز سكوير بنيويورك، احتفاء بتصدر أغاني «الهضبة» قائمة الأكثر استماعًا في الوطن العربي والشرق الأوسط على المنصة.

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وقالت «سبوتيفاي»، في بيان لها على لسان كلاوديوس بولر، المدير العام بالشرق الأوسط وأفريقيا: «نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزء أساسي من رؤية سبوتيفاي».

وأضاف: «شهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل اليوم بإنجازات دياب ونفخر برؤيته متألقاً على المنصة العالمية».

وتابع عشاق «دياب» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسيرته الممتدة على مدى عقود، وهو ليس غريباً على الولايات المتحدة، فانشغل الفنان الأسطوري في غناء ألحان منطقة المتوسط في جميع أنحاء العالم ولديه قاعدة استماع ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت الدولة الأولى بنسبة بث أغانيه على سبوتيفاي وتليها السويد وألمانيا.