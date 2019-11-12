"وصية بدر" مسلسل سعودي جديد حول علاقة الآباء بالأبناء

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مهند الحمدى .هانى سرحان. ليلى سليمان

أعرب السيناريست هاني سرحان عن سعادته بأولى تجاربه الدرامية في الدراما السعودية من خلال مسلسل "وصية بدر" التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول علاقة الآباء بالأبناء، كما يناقش مشكلة الأشخاص الذين يقومون بالحكم على الآخر من دون سابق معرفة به.



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المسلسل بطولة محمد الطويان، ليلى السلمان، مهند الحمدي، عبد العزيز سكيرين، يعقوب الفرحان، سالي زاك، مرزوق الغامدي، عبد الله الحمادي، نايف الفواز، عبد الرحمن عبد الله ومن تأليف هاني سرحان، نبيل عبد الحميد، سيناريو وحوار محمود أحمد يوسف، يوسف وجيه، ونسمة سمير، ومن إخراج خالد الرفاعي.

يذكر أن أخر عمل للسيناريست هاني سرحان كان مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال وعرض في شهر رمضان عام 2019.