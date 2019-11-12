People's Choice Awards...دموع جنيفر أنيستون ولائحة الفائزين

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ذرفت النجمة جنيفر أنيستون Jennifer Aniston الدموع أثناء تسلمها جائزة تقديرية خلال حفل توزيع جوائز People's Choice Awards الذي أقيم مساء الأحد في 10 نوفمير 2019. وفي التفاصيل، فقد قدم الجائزة الممثل العالمي آدم ساندلر Adam Sandlar ، وهو صديق مقرب لأنيستون الجائزة لها على المسرح، حيث وصفها بأنها واحدة من أقرب أصدقائه وأنها جميلة وتتمتع بقلب أبيض، معربًا عن حبه لها وللتمثيل إلى جانبها. فاعتلت النجمة البالغة من العمر 50 عامًا المسرح بشكل مؤثر وعانقت زميلها، ثم وجهت كلمة شكرت فيها جمهورها، وأعربت عن سعادتها وفخرها لتسلمها هذه الجائزة.

