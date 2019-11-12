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شكرا لقرائتكم خبر عن People's Choice Awards...دموع جنيفر أنيستون ولائحة الفائزين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
جنيفر انيستون
ذرفت النجمة جنيفر أنيستون Jennifer Aniston الدموع أثناء تسلمها جائزة تقديرية خلال حفل توزيع جوائز People's Choice Awards الذي أقيم مساء الأحد في 10 نوفمير 2019. وفي التفاصيل، فقد قدم الجائزة الممثل العالمي آدم ساندلر Adam Sandlar ، وهو صديق مقرب لأنيستون الجائزة لها على المسرح، حيث وصفها بأنها واحدة من أقرب أصدقائه وأنها جميلة وتتمتع بقلب أبيض، معربًا عن حبه لها وللتمثيل إلى جانبها. فاعتلت النجمة البالغة من العمر 50 عامًا المسرح بشكل مؤثر وعانقت زميلها، ثم وجهت كلمة شكرت فيها جمهورها، وأعربت عن سعادتها وفخرها لتسلمها هذه الجائزة.
كما وجهت الشكر لأصدقائها الذين دعموها طيلة السنوات الماضية، واصفة نجوم مسلسلها الشهير Friends بأنهم هدية من العمر. وفي سياق متصل حصد كل من Zendaya وKevin Hart وCole Sprouse إضافة إلى Noah Centineo على أهم الجوائز في الحفل. وقذه قائمة مفصلة بجوائز الحفل: الأفلام: Movie of 2019: Avengers: Endgame Comedy Movie of 2019: Murder Mystery Action Movie of 2019: Avengers: Endgame Drama Movie of 2019: After Family Movie of 2019: Aladdin Male Movie Star of 2019: Robert Downey Jr. Female Movie Star of 2019: Zendaya Drama Movie Star of 2019: Cole Sprouse Comedy Movie Star of 2019: Noah Centineo Action Movie Star of 2019: Tom Holland Animated Movie Star of 2019: Beyoncé التلفاز: Show of 2019: Stranger Things Drama Show of 2019: Stranger Things Comedy Show of 2019: The Big Bang Theory Reality Show of 2019: Keeping Up with the Kardashians Competition Show of 2019: America's Got Talent Male TV Star of 2019: Cole Sprouse Female TV Star of 2019: Millie Bobby Brown Drama TV Star of 2019: Zendaya Comedy TV Star of 2019: Kristen Bell Daytime Talk Show of 2019: The Ellen DeGeneres Show Nighttime Talk Show of 2019: Jimmy Fallon Competition Contestant of 2019: Hannah Brown Reality TV Star of 2019: Khloé Kardashian Bingeworthy Show of 2019: Outlander Sci-Fi/Fantasy Show of 2019: Shadowhunters الموسيقى: Male Artist of 2019: Shawn Mendes Female Artist of 2019: Billie Eilish Group of 2019: BLACKPINK Album of 2019: Taylor Swift, Lover Song of 2019: Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita” Country Artist of 2019: Blake Shelton Latin Artist of 2019: Becky G Music Video of 2019: "Kill This Love," BLACKPINK Concert Tour of 2019: BLACKPINK: BLACKPINK 2019 World البوب: Social Star of 2019: David Dobrik Beauty Influence of 2019: Bretman Rock Social Celebrity of 2019: Ellen DeGeneres Animal Star of 2019: Doug the Pug Comedy Act of 2019: Kevin Hart Style Star of 2019: Harry Styles Game Changer of 2019: Simone Biles Pop Podcast of 2019: “Scrubbing In with Becca Tilley and Tanya Rad”
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