شكرا لقرائتكم خبر عن أول حسناء مسلمة من جنوب آسيا تشارك في مسابقة جمال الكون والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ملكه جمال بنغلادش شيرين اكتر شيلا تشارك ملكة جمال بنغلادش شيرين أكتر شيلا، في المسابقة العالمية لملكة جمال الكون (2019)، لتصبح أوّل حسناء من بلد إسلامي في جنوب آسيا تنافس باقي جميلات العالم على هذا اللقب.وكانت شابات مسلمات قد شاركن في مسابقة ملكة جمال الكون، لكن غالبا ما كن من الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل ملكة الجمال السابقة اللبنانية الأمريكية ريما فقيه.

وتوجت شيرين شيلا ملكة جمال بلادها للعام 2019 الشهر الماضي، في مسابقة نظمت على مستوى بنغلادش. وأدهشت شيرين خلال المسابقة التي عقدت في العاصمة دكا نهاية الشهر الماضي لجنة التحكيم بجمالها وذكائها كطالبة فيزياء في السنة الثالثة في جامعة دكا . وقالت خلال حفل التتويج أن والدها، عضو في حرس الحدود البنغالي، وهو قدوة حسنة لها في حياتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول حسناء مسلمة من جنوب آسيا تشارك في مسابقة جمال الكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.