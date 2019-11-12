أوّل رسالة من رامي جمال بعد إعلان إصابته بالبهاق

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه الفنان المصري رامي جمال رسالة شكر إلى كل الذين أعربوا عن دعمهم له، بعدما أعلن عن إصابته بمرض البهاق.

وكتب رامي جمال عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله اولا وأخيرا ً أنا عايز أقول كلام كتير عن اللي شوفتو منكم كلمه شكرًا قليله علي مشاعركم وعلي رقي كلامكم وعلي الوقت اللي ضيعتوه علشان تحسنو الصورة المظلمة اللي كانت في عيني انا بقيت شايف الابتلاء ده هديه من ربنا علشان اشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وانا بشوف كلامكم اوعو تبخلو علي اَي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه احساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش”.

وتابع رامي: “ثانيا عاوز اشكر زملائي الفنانين علي كل كلمه حلوة وكل دعم شفته هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجوده مش بس بعد المرض ولا الوفاه الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من امبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدا بس أنا كتبت البوست ده علشان انهي حمل علي قلبي مش علشان ابقي تريند”.

وأكمل رامي جمال: “بشكركم طبعا بس اتمني لما تقررو تستضيفوني يبقى علي عمل فني مش مرض مقدر شغلكم طبعا بس انا مش قابل فكره مريض انا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس اني مش خايف ومش هترفض فبلاش اَي حاجه تتفهم غلط شكرًا علي اهتمامكم ومقدرو واشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده أفضل نفسيا كتير ليا ومفيش مانع ساعتها نتكلم عن اني ازاي تعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله علي الابتلاء الحمد لله علي حبكم ودعمكم ده دين هعيش بيه خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحي قبل ما اغسل وشي اعد البقع واشوفها زادت ولا لا انهارده صحيت نزلت وحبيت المحنه اللي ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي”.

وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، وصرّح أنه ذهب إلى عدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.