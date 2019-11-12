رانيا يوسف تردّ على المنتقدين: “ولو شتمتوني.. أنا مبسوطة”

متابعة بتجــــــــــرد: مع اقتراب موعد طرح مسلسلها الجديد “مملكة إبليس” والمقرر عرضه في شهر تشرين الثاني الجاري، نشرت الممثلة رانيا يوسف على صفحاتها “بوستر” غير رسمي للعمل، واكتفت بالإشارة إلى اقتراب موعد عرض المسلسل الجديد.

ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم بالإضافة منهم صبري فواز وغادة عادل وسلوى خطاب وإيمان العاصي وأحمد داوود ومحمود الليثي وخالد أنور وكريم قاسم ومحمد جمعة وغيرهم، وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

وعن فكرة عرضه على الانترنت قبل التلفزيون، قالت رانيا في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”: “مش خايفة انها تتعرض عالنت الاول لانه المهم عندي انها تتعرض وتسمع مع الناس المهم انها تتعرض وتتشاف كويس”.

وفي نهاية اللقاء وجهت رانيا رسالة لكل الأشخاص الذين ينتقدونها سواء على أدوارها أو إطلالاتها وشكرتهم على تعليقاتهم الإيجابية والسلبية، وقالت: “اتمنى ان اعمالي تعجبكوا وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي انتوعايزينوا انا مبسوطه معنديش مشكلة، الحمدلله انا عارفه انا عايزه ايه و الحمدلله مبيهمنيش كلام الناس و بعمل اللي انا عايزه واللي مش عاجبه يحول القناة”.