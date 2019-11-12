نيللي كريم تعود للمنافسة في دراما رمضان المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: تعود النجمة المصرية ​نيللي كريم​ إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن موسم رمضان الماضي لأول مرة منذ 6 سنوات.

وتعمل نيللي حاليًا على التحضير لمسلسل جديد يكتبه ​أيمن مدحت​ ويخرجه ​أحمد مدحت​، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وإستغلت كريم غيابها عن الدراما هذا العام، وقدّمت فيلم “الفيل الأزرق 2” مع كريم عبد العزيز وهند صبري وإياد نصار، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وأيضاً ظهرت ضيفة شرف في فيلم “كازابلانكا” مع أمير كرارة، من إخراج بيتر ميمي.