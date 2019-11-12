شاتاي أولسوي يصدم الجمهور بوزنه الزائد – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: صدم النجم التركي ​شاتاي أولسوي​ الجمهور باكتسابه وزنا زائدا، بعدما كان مثالا للشباب اللذين يمارسون الرياضة، ويسعون للياقة البدنية.

الصورة التي ظهر فيها شاتاي مؤخرا انتشرت بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل العديد منهم عن سبب تخليه عن ممارسة الرياضة، وجعل جسمه بهذا الشكل.

الجدير ذكره ان شاتاي اولسوي يحضّر فيلم سينمائي جديد بعنوان “الحسون الحر” يدور حول أحداث حصلت في قرية تشتهر بطائر الحسون. واللافت هو ان هذا العمل سيكون من إخراجه وبقصة عائدة له كتبها مع الكاتب تولغا ايدن.