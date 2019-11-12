- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: صدم النجم التركي شاتاي أولسوي الجمهور باكتسابه وزنا زائدا، بعدما كان مثالا للشباب اللذين يمارسون الرياضة، ويسعون للياقة البدنية.
الصورة التي ظهر فيها شاتاي مؤخرا انتشرت بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل العديد منهم عن سبب تخليه عن ممارسة الرياضة، وجعل جسمه بهذا الشكل.
الجدير ذكره ان شاتاي اولسوي يحضّر فيلم سينمائي جديد بعنوان “الحسون الحر” يدور حول أحداث حصلت في قرية تشتهر بطائر الحسون. واللافت هو ان هذا العمل سيكون من إخراجه وبقصة عائدة له كتبها مع الكاتب تولغا ايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاتاي أولسوي يصدم الجمهور بوزنه الزائد – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.