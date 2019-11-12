هاندا أرتشيل في مسلسل "عزيزة".. قصّة رومانسية ودرامية ستُسعد الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُشارك الفنانة التركية هاندا أرتشيل في عمل جديد برفقة النجم التركي بوجرا جولسوي يحمل عنوان "عزيزة" سيتم عرضه في الـ 19 من نوفمبر الجاري، على قناة "كانال دي".

وستقوم الفنانة أرتشيل بدور عزيزة في المسلسل، بينما يجسّد الفنان جولسوي دور كارتال وفق ما تبيّن في الإعلانات الترويجية للمسلسل، والتي يظهر فيها النجمان في لقطات رومانسية ودرامية لافتة.

وتدورُ أحداث القصة حول فتاة صغيرة اسمها ملاك تخسر عائلتها وحياتها بسبب عائلة ثرية سيئة السمعة وذات نفوذ وهي عائلة ألبان فيتبقّى لها من عائلتها شقيق وحيد "يغيت" فتخاف عليه وتحبه أكثر من نفسها وتقرّر أن تلملم جراحها بهدوء، فتغيّر اسمها إلى عزيزة معلنةً بذلك رحلتها نحو الانتقام.

وتُواجه عزيزة عائقًا كبيرًا يجعلها في حيرة وهو الوقوع في حب أحد أفراد عائلة البان وهو كارتال والذي يتمتع بشخصية قوية وذكية وفاضلة فتقع في حبه وتبدأ المعاناة .

وتقوم الفنانة هاندا أرتشيل، صاحبة 26 عامًا، بهذا الدور بعد أن رفضته ممثلة قبلها وتدعى جانسو ديري فعلّقت قائلةً: "لعله خير"، بينما تداول محبو الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لها مع الطفلة ملاك التي ستقوم بدور عزيزة وهي صغيرة مظهرةً مقدار الشبه بينهما.

إلى ذلك؛ لا تزال الفنانة تعيش أزمةً في تصوير مشاهدها في فيلم "ثمالة العشق" الذي يروي السيرة الذاتية للشاعر جلال الدين الرومي، وقد يتمّ تأجيل التصوير إلى موعد آخر، خاصّة وأنّه تمّ اختيار إيران مكانًا للتصوير، غير أنّ جهات هناك طالبت بمقاطعته وحظره.

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وتُجسِّد النجمة التركية في عملها السّينمائيّ الجديد دور "كينيا خاتون" ابنة الشّاعر جلال الدين الرومي، فيما يؤدّي الفنان إبراهيم تشيلكول دور البطولة ضمن الفيلم.

يُذكر أن هاندا أرتشيل وهي عارضة أزياء أيضًا، عاشت أوقاتًا سعيدة الشهر الماضي بعد تربّعها على المركز الأوّل كأجمل امرأة في العالم لعام 2019 حسب تصنيف "وندر ليست"، التي اختارت أجمل 10 نساء حول العالم للعام الجاري.

وتفوّقت هاندا أرتشيل، 26 عامًا، بطلة مسلسل "حب لا يفهم بالكلام" على نجمات عالميات في قائمة أجمل امرأة، أبرزهنّ سيلينا غوميز التي جاءت ثالثًا، والهندية ديبيكا باركون خامسًا، وبريانكا شوبرا سابعًا، وإميليا كلارك عاشرًا.

واشتهرت آرتشيل بدور سيلين في مسلسل "بنات الشمس"، وكذلك بدور حياة في مسلسل "الحب لا يفهم من الكلام"، وأيضًا بدور هازالفي في مسلسل "اللؤلؤة السوداء"، وفي 2012 انضمّت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأوّل.