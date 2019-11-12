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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنغام تصل الكويت لإحياء حفل غنائى بمصاحبة المايسترو هانى فرحات والان مع تفاصيل الخبر
استقبل الجمهور الكويتى أنغام فى المطار بالورود واحتشدوا فور وصولها قادمة من القاهرة، ومن المتوقع حضور الحفل عدد كبير فضلا عن الشخصيات العامة وبعض الإعلاميين والفنانين.
يشار إلى أن آخر حفلات أنغام بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وهو حفل شهد حضورا كامل العدد، وتغنى أنغام بحفل الكويت باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها ما بين الخليجى والمصرى، ومنهم أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً، لا تغيب، تتهجى قلبى، معى بقول، نسياك حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمنى، أكتب لك تعهد، ولادبلت، بعتلى نظرة، هتمنى له الخير، سيدى وصالك، عمرى معاك، بين البينين".
تجدر الإشارة إلى أن أنغام بدأت فى تسجيل ألبومها الجديد بالتعاون مع زوجها الموزع أحمد ابراهيم، كما تتعاون مع الملحن رامى جمال خلال الألبوم.
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