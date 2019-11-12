شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يُحيى حفلا غنائيا بموسم الرياض في المملكة السعودية..الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الفلسطيني محمد عساف حفل غنائي يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، مع عدد كبيرمن الجاليات العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ومن المقررأن يقدم عساف من خلاله حفلة باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها: أغاني الراحل العندليب ومحمد عبد الوهاب وعدد من أغانيه منها "بصراحة" التي طرحها مؤخرا باللهجة العراقية.

وعدد من أغانيه من ضمنها "بصراحة" التي طرحها مؤخرا باللهجة العراقية، وأغنية الجديدة " كرمالك أنت " من تتر مسلسل " عروس بيروت"، من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

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يذكرأن مسلسل عروس بيروت من بطولة ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغى، جاد أبوعلى، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نورعلي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردى.