شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مصرى فى مهرجان الرباط لسينما المؤلف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مدينة الرباط المغربية، فى الفترة بين 16 و22 من شهر نوفمبر الجارى، لاحتضان فعاليات النسخة 24 من مهرجان سينما المؤلف، وسيشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الأمريكى "الجوكر" من إخراج طود فيليبس.

وتشهد دورة هذا العام من المهرجان حضورا مصريا، إذ سيتم تكريم وفاء عامر ومحمود حميدة عن مجمل أعمالهما، بالإضافة إلى أن حميدة رئيسا ضمن لجنة المهرجان.

كما يكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح، الفنانة المغربية فاطمة هراندى، الشهيرة بـ"راوية"، والمخرج الأمريكى "هالى غريما"، وصانع الأفلام السنغالى عثمان سيمبين، الملقب بـ"أبو السينما الأفريقية".

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 لمهرجان الرباط لسينما المؤلف تعرض أكثر من 70 فيلما، بينهم 15 فيلما اختارتهم اللجنة للتنافس على جائزة "الحسن الثانى"، وهى الجائزة الكبرى للمهرجان.