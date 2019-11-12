ليليا أطرش تطل بـ لوك جديد والمتابعون يذكرونها بـ "باب الحارة"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

يتم تداول صوراً جديدة للفنانة ليليا الأطرش، بعد مرور عدة أيام على نشرها لها. سبب تداول هذه الصور هو اللوك المختلف الذي أطلت به ليليا أطرش حيث بدت بشكل مختلف تماماً عن الذي إعتادت على الظهور به، ربما يكون السبب خضوعها لعمليات تجميل أو ربما لأنها إعتمدت ماكياج غير الكثير من شكل ملامحها. متابعو ليليا أثنوا على جمالها وإطلالتها الجديدة، وركزوا على شخصية لطفية التي لعبتها في المسلسل الشهير" باب الحارة". يشار إلى أن ليليا الأطرش شاركت خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2019 في عدة أعمال، هي مسلسل "الحرملك" الذي جسدت فيه دور عطر، كما شاركت في بطولة المسلسل الكوميدي الاجتماعي "حركات بنات" بدور سارة ، وأدّت في مسلسل "وهم" دور زينب

