كلاكيت تانى مرة.. روبرت دى نيرو يصف ترامب بالرئيس الأحمق

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

روبرت دى نيرو يصف ترامب بالرئيس الأحمق

شن النجم الأمريكى الشهير، روبرت دي نيرو، هجوما حادا على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واصفا إياه بالأحمق، وأنه لا يصلح سوى للعمل فى العقارات.



وقال دي نيرو فى حديث مع "بي بي سي" البريطانية: "لا أعرف بالضبط ما الذى يجعل الناس يؤيدون ترامب، هو يستطيع أن يصمد فقط فى عالم العقار"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

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وأوضح دي نيرو، أن ترامب يستطيع أن يصمد فقط فى عالم العقار، وسبب هذا الصمود بسيط بحسب قوله "لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق، وفى العالم الحقيقى، لن يصمد طويلا، هذا إحساسى".

وتابع دي نيرو: "ترامب ليس مناسبا حتى ليكون من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه فى أي موضوع، ترامب حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلا".

وطالب دى نيرو بضرورة إخضاعه للمحاسبة من خلال تحقيق العزل الذي أطلقته الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب فى الكونجرس الامريكى، مؤكدا أنه "رئيس مزيف".

وأضاف دي نيرو: "فى حال لم يجرِ المضى قدما فى تحقيق العزل، فإننا سنكون قد تركناه من دون عقاب، لقد ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك، لابد من محاسبته".