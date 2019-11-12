تفاصيل قصة حب هند رستم وطبيب النساء المشهو.. رفضت الزواج من نجوم الفن

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

نجمه الاغراء الراحله هند رستم

"مدام فياض"..كان هذا اللقب هو المفضل للنجمة الكبيرة الراحلة هند رستم التى تحل ذكرى ميلادها اليوم الموافق 12 نوفمبر من عام 1931 ، حيث كرهت الفنانة الكبيرة التى تنوعت أدوارها بين السيدة الارستقراطية والبنت الشقية والفتاة الشعبية والمرأة الصعيدية والراهبة والغانية لقب "ملكة الإغراء" الذى أطلقه عليها الكاتب الصحفى مفيد فوزى.



وتعود هذه المحبة والتفضيل للقب "مدام فياض" إلى قصة الحب الكبيرة التى جمعت بين مارلين مونرو الشرق هند رستم وطبيب النساء المشهور الدكتور محمد فياض والتى استمرت حتى الموت. كانت الفنانة الكبيرة هند رستم تزوجت فى بداية حياتها الفنية من المخرج حسن رضا وانجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت، واستمرت الحياة الزوجية بينهما لمدة 5 سنوات، وبعدها تم الانفصال.

ظلت هند رستم دون زواج لمدة 7 سنوات بعد طلاقها من والد ابنتها، وبعدها تعرفت على الدكتور محمد فياض. وحول قصة حب النجمة الكبيرة وطبيب النساء الشهير تحدثت ابنتها بسنت رضا فى تصريحات صحفيه، قائلة:" ظلت والدتى 7 سنوات بعد طلاقها من أبى دون زواج، وخلال هذه الفترة توفيت والدتها التى ارتبطت بها ارتباطا كبيرا فى سن 41 سنة بعد إصابتها بالسرطان، فأصيبت الفنانة الكبيرة بصدمة شديدة وظل لديها هاجس من الإصابة بالسرطان لفترة طويلة"

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وتابعت الابنة :"تعرفت والدتى هند على الدكتور محمد فياض فى بداية حياته العملية، حيث جمعهما عدد من اللقاءات مع أصدقاء مشتركين وكان أونكل فياض وقتها مدرسا مساعدا ولم يكن لديه شقة وكانت له عيادة مشتركة مع شقيقه، بينما كانت والدتى فى قمة شهرتها وتسكن فى شقة بالزمالك على النيل، وأعجبت بشخصيته وكانت ترغب فى حياة مستقرة هادئة، فرأت فيه الزوج المناسب وتزوجا عام 1961 وكان عمرى وقتها 10 سنوات وكان أونكل فياض حنونا جدا فارتبطت به واعتبرنى ابنته خاصة أنه لم ينجب."

تكشف الابنة أن والدتها رفضت عروضا بالزواج لعدد من النجوم: «لم تشغلها قصة الوسامة، فكانت ترى حياة هؤلاء النجوم وتوقن بأنها لا تناسبها».

وتابعت: «أحبها الفنان صلاح ذوالفقار وحكى بنفسه عن ذلك فى أحد البرامج، كما أحبها رشدى أباظة، فمن الذى لا يحب امرأة بصفات أمى التى اجتمعت فيها الكثيرمن الصفات الجميلة، دمها خفيف وهانم وبنت ناس وشخصية ، وكان رشدى أباظة يسميها نونة المجنونة لأنها عصبية مثله"

تؤكد ابنة هند رستم أن زواج والدتها من الدكتورمحمد فياض لم يؤثر على نجوميتها ولم يعترض الزوج على أى من أدوارها، كما لم يكن سببا فى اعتزالها: «أمى تزوجت أونكل فياض عام 61 وتوقفت عن التمثيل عام 77 وقدمت خلال هذه الفترة أهم أعمالها السينمائية"

تعلقت هند رستم تعلقا شديدا بزوجها الدكتور محمد فياض وكانت تحب لقب مدام فياض، وعاشت معه أجمل سنوات عمرها وبعد وفاته عام 2009 أصيبت بحالة اكتئاب، حتى وفاتها فى عام 2011.