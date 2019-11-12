اصاله فى البروفات الاخيرة قبل حفلها بالاوبرا اليوم

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

اصاله

تحيي النجمة السورية أصالة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، حيث انتهت من البروفات الخاصة بالحفل وكشف شقيقها أنس عن فيديو من هذه البروفات التي قامت بها في الأوبرا خلال اليومين الماضيين وذلك على حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

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وكانت أصالة قد روجت للحفل داعية الجمهور إلى انتظاره بعدما اختارت لهم العديد من الأغانى المتنوعة، حيث كتبت على انستجرام قبل يومين:"صباح الرّوح..اخترت لكم منّ أجمل الأغاني مجموعة، سنرتّبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها باندفاعها بالحبّ الّذي يكافئنا على صبر زاد مرّه".

وأضافت: "هنا بعد غد، في مصر وتحديدًا في دار الأوبّرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويّاً ونشبك أيادينا معاً، وسنحلم بحياة نرجوها، حياة حتّى أصعبها حلو لأنّها قصّة موسيقيّه، تنتشل النّغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أنّ يُطبطب على وجعها، وسنفرح وسنعلوا بصحبة طيّبه في وقت من الزّمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشّعور، انتظروني أحبّتي بعد غدٍ، وأنا كلّي شوق لهذا اللقاء أصاله".