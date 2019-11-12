20 فيلمآ من "الواقع الأفتراضى" فى الدورة 41 لمهرجان القاهرة

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مهرجان القاهرة السينمائى

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظى، عن مشاركة 20 فيلما فى برنامج "الواقع الافتراضى Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التى تنطلق 20 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.



البرنامج الذى استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضى، وتديره نانسى على، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضى، التى تحول المشاهد من مجرد متلقى إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضى الذى يتناوله الفيلم.

إدارة المهرجان، أوضحت، أنه تقرر الإبقاء على برنامج "الواقع الافتراضي" هذا العام وتطويره، بعد النجاح الملحوظ الذى تحقق فى نسخته الأولى الدورة الماضية، وحرصا على مواكبة هذا التيار العالمى الذى تخصص له مهرجانات كبيرة مثل كان وفينسيا مكانا رئيسيا فى برامجها الرسمية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن النسخة الجديدة من "الواقع الافتراضي" تشهد زيادة فى عدد الأفلام وأنواعها، مع الاهتمام بأفلام الواقع الافتراضى بأفريقيا.

تضم قائمة أفلام "الواقع الافتراضي" هذا العام 20 فيلما من 15دولة، هي؛ "مسافر" من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور واين، وفيلم "وجود واع" من ألمانيا إخراج مارك زيمرمان، وفيلم "الشيء الحقيقي" من فرنسا إخراج بينوا فيلسى، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، وفيلم "شاونج - فى الصور" من الصين، إخراج شينج شاو، وفيلم "طائر مُغرد" من الدنمارك، والمملكة المتحدة، إخراج لوسى جرين ويل، والرسم والتحريك لميشيل وأورى كرانوت، وفيلم "أيام الصفر" من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط، وفيلم "تم التحميل" من كندا، إخراج أولى رانكين، وفيلم "رحمة" من الكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج أرماندو كيروين، وفيلم "ذروة باجان" من ألمانيا، إخراج لوليا إسيرليس، وفيلم "البحيرة" من تشاد، كينيا، زيمبابوى، إخراج نايشا كاداندارا، وفيلم "زاوية السمت" من جنوب أفريقيا، واستراليا، إخراج نيرما مادهو، وفيلم "هُنا" من جنوب أفريقيا، إخراج شيلى بارى، وفيلم "دامى وفاليان" من كندا، نيجريا، إخراج إدوارد مادو جيمو، وفيلم "المنسيون" من كينيا، إخراج بلاك راينو، وفيلم "إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضي" من مصر، إخراج ماجد فراج، وفيلم "لا مكان لأحلامنا" من نيجريا، إخراج إفيبوسولا شوتوندى، وجبريل أولام بيونو، وفيلم "ماذا يمكنك أن تفعل" من كينيا، إخراج تولانانا بوهيلا، وباربرا موريونجى، وبين كيرى ماوجى، وفيلم "ندوب المعركة – (بانك) اخترعته الفتيات" من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج مارتين ألايس، ونيكولاس كازافيشى، وفيلم "عالم النباتات المفقود" من جنوب أفريقيا، إخراج ريك تريويك، وريى تريويك، وفيلم "بنات شيبوك" من نيجريا، إخراج جويل كاشى بينسون.

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لا يتوقف الاهتمام بعالم "الواقع الافتراضى" فى الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائى، عند عرض الأفلام، وإنما يمتد لتقديم 6 حلقات نقاشية ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، حيث تأت الجلسة الأولى تحت عنوان "منحنى الصعود لمحتوى الواقع الممتد (XR): المزج بين الافتراضى والواقع"، التى يتحدث خلالها ماجد فرج المؤسس المشاركة لشركة "5dVR"، عن إمكانات الواقع المعدل تكنولوجياً، وقدرته على تغيير طريقة التعلم، والعمل، والتواصل. وخلال اللقاء يتم استعراض أحدث الخبرات التى تتجاوز الحدود فى مجالات مختلفة، مما يجعل الواقع الافتراضى هو الموجة الرابعة من السينما التى سوف تنقل الترفيه إلى مستوى جديد.

الجلسة الثانية تأتى بعنوان "صناعة الأفلام الحجمية: زاوية جديدة فى صناعة الأفلام"، وهى محاضرة تلقيها ياسمين العياط الفائزة بجائزة ايمى والشريكة المؤسسة بشركة Scatter، وهذه التقنية المثيرة فى صناعة أفلام الواقع الافتراضى، تجمع بين قوة السرد فى صناعة الأفلام وتفاعل محركات الألعاب، وجوهرها هو الجمع بين القصص والأماكن، والشخصيات الحقيقية، لخلق تجارب تشاركية لصالح الوسائط الغامرة.

"عندما تلتقى هوليوود بالواقع الافتراضي" هو عنوان الجلسة الثالثة، وهى محاضرة يلقيها رائد الأعمال رونالد مينزل، يستعرض خلالها قصة شركة "Dreamscape Immersive" ابتداءً من فكرة إنشائها، حتى افتتاح المقر الرئيسى فى لوس أنجلوس، حيث يستطيع الجمهور خوض مجموعة متنوعة ومثيرة من التجارب القائمة على تقنيات الواقع الافتراضى.