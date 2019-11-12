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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر تشويقى جديد لمسلسل The Mandalorian،قبل عرضه ب ساعات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
The Mandalorian
كشفت شبكة ديزنى + عن بوستر تشويقى لـ مسلسلها الجديد The Mandalorian، الذى سيطرح اليوم تزامنا مع إطلاق الشبكة الجديدة، التي ستصل إلى دول الشرق الأوسط قريبا.
ويدورمسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهرمحارب آخرفي عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثارمصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.
المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.
أعلنت خدمة البث المباشر ديزني+ تجديد مسلسل High School Musical: The Musical: The Series، لموسم ثانى قبل عرض الأول، ومن المقررعرض المسلسل على 3 شبكات وهم ديزنى + و ABC، و Freeform، ولكن سيتم إصدار السلسلة حصريًا على خدمة Disney + اليوم أيضا.
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