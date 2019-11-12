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شكرا لقرائتكم خبر عن "إرث جيد السمعة" هانى سرحان يعلن عن مسلسله "وصية بدر" فى الدراما السعوديه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
المخرج هانى سرحان
أعلن المؤلف هانى سرحان، عن مسلسله الجديد "وصية بدر" فى الدراما السعودية، المقرر عرضه قريباً على الشاشات السعودية، حيث إن المسلسل قصة ومعالجة درامية لهانى سرحان ونبيل عبد الحميد، ومن إخراج خالد الرفاعى.
أوضح سرحان عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أنه يشارك فى المعالجة الدرامية لمسلسل "وصية بدر"، قائلا: "سعيد بمشاركتى الأولى فى الدراما السعودية والخليجية.. مسلسل (وصية بدر) قريبا أن شاء الله.. القصة والمعالجة الدرامية هانى سرحان - نبيل عبد الحميد، سيناريو وحوار محمود أحمد يوسف - يوسف وجيه - نسمة سمير وإخراج خالد الرفاعي.. أن شاء الله مسلسل مختلف يعجبكم".
وهناك تصريحات صحفيه تقول ، أن العمل تدور أحداثه حول علاقة الأباء بالأبناء، وعد الحكم على الأخرين بدون معرفة هؤلاء الأشخاص، فضلا عن ترك إرث جيد من السمعة لأبنائنا وأحفادنا، بالإضافة إلى تربية الأبناء بشكل جيد.
يشار إلى أن هانى سرحان أوشك على الانتهتاء من كتابة سيناريو مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج سينرجى.
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