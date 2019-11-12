هند صبري تكشف عن كواليس “نورا تحلم.. طلب صادم من مخرجة الفيلم

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة التونسية، هند صبري، لأوّل مرّة عن معلومات خاصة حول كواليس تصوير فيلم “نورا تحلم”.

وأشارت هند صبري إلى أن مخرجة الفيلم الذي حاز على العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، طلبت منها أن تخضع لتجارب أداء، كما لو أنها ممثلة مبتدئة، وذلك حتى تتأكد من أنها مناسبة للدور، بحسب تصريحاتها لمجلة “لها”.

وقالت: “أكثر ما فاجأني أو بالأحرى صدمني هو طلب هند بو جمعة مني القيام بتجارب أداء لكي تتأكد من أنني مناسبة للدور أم لا، ولا أنكر أن طلبها هذا صدمني في البداية، لأنني أحترف التمثيل منذ ما يقارب الـ 20 عاماً، وأتمتع بخبرة واسعة في مجال الفن”.

وأردفت: “نظرا لأنني فنانة محترفة، كان من الضروري أن أحترم وجهة نظر هند لكونها المخرجة، فأديت تجارب الأداء برحابة صدر، لأن هند من المخرجين المستقلين الذين لا يهتمون ببريق نجومية الممثلين بمقدار ما يركزون على أهلية الممثل للدور، وفزت فعلا بالدور بعد عمل التجارب التي مكنتي من ملامح الشخصية الشكلية والنفسية”.

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يشار إلى أن الفيلم الروائي التونسي الطويل “نورا تحلم”، للمخرجة التونسية، هند بو جمعة، توج بجائزة التانيت الذهبي، في الدورة الـ30 لمهرجان “أيام قرطاج السينمائية” بتونس.

ويأتي فوز “نورا تحلم”، بعد حصوله سابقًا على عدة جوائز قيمة، إثر عرضه في مهرجانات سينمائية عالمية، منها جائزة أفضل فيلم في مهرجان بوردو للسينما المستقلة.