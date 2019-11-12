وليد توفيق يعود إلى التمثيل بعد غياب سنوات

متابعة بتجـــــــــرد: يعود الفنان اللبناني وليد توفيق إلى التمثيل بعد غياب طويل من خلال مشاركته في المسلسل المغربي ”داباتزيان”.

وأفادت بعض المصادر الخاصة أن وليد توفيق سيظهر كضيف شرف في حلقتين من حلقات المسلسل الذي سيعرض ابتداءً من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على قناة MBC 5.

مسلسل ”داباتزيان” من إنتاج شركة الصباح، وبطولة نزهة الركراكي ومحمد الجم، في حين سيقوم النجم المغربي سعد لمجرد بأداء أغنية شارة البداية.