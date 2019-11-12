روبرت دينيرو: “ترامب أحمق ولن يصمد طويلاً”

متابعة بتجــــــــــــرد: شن النجم الأميركى الشهير روبرت دينيرو هجوماً حاداً على الرئيس الأميركى دونالد ترامب، واصفاً إياه بالأحمق، وأنه لا يصلح سوى للعمل فى العقارات.

وقال فى حديث مع “بي بي سي” البريطانية: “لا أعرف ما الذى يجعل الناس يؤيدون ترامب، هو يستطيع أن يصمد فقط فى عالم العقار”.

وأوضح دي نيرو أن ترامب يستطيع أن يصمد فقط فى عالم العقار، وسبب هذا الصمود بسيط بحسب قوله “لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق، وفى العالم الحقيقى، لن يصمد طويلا، هذا إحساسى”.