متابعة بتجــــــــــرد: واجه الفنان الشهير دريك موقفاً محرجاً جداً أثناء وقوفه على مسرح مهرجان The Creator، والذي يقام بدورته الثامنة في لوس أنجليس.
وفيما باشر الغناء بدأ الجمهور بالإعراب عن استيائه قبل مرور ما لا يزيد عن 20 دقيقة، وطلب منه الكثيرون مغادرة المسرح إلا أنه ردّ برغبته في الحصول على فرصة.
وتوجه إلى الجمهور بالقول: “أتيت من أجلكم هذا المساء. فإذا كنتم تريديون مني مواصلة الغناء سأفعل ذلك. ما القصة؟”.
وجاءه الرد سلبياً من صفوف الحاضرين، وعلت على إثر ذلك الهتافات وصرخات الاستهجا، الأمر الذي دفعه إلى المغادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يطرد دريك ويمنعه من مواصلة الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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