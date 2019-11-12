مايا دياب تخوض لأوّل مرّة تجربة المسرح.. وفي السعودية

متابعة بتجـــــــــرد: تخوض النجمة اللبنانية مايا دياب تجربتها الأولى في عمل مسرحي من خلال مسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع الممثل المصري حسن الرداد.
وكشف الرداد في لقاء له مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أنهم يضعون اللمسات النهائية للمسرحية التي ستجمعه مع مايا دياب، ويشارك فيها أيضًا كلّ من شيماء سيف وحمدي المرغني.
المسرحية المنتظرة من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي، وستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.
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