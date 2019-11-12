شاتاي اولسوي يظهر بزيادة وزن ملحوظة.. ويصدم الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت صفحات السوشال ميديا المهتمة بأخبار مشاهير تركيا صورة حديثة للنجم شاتاي اولسوي، يظهر فيها بزيادة وزن واضحة جدًا.

وأثارت الصور استغراب الجمهور؛ إذ ظهر أولسوي بإطلالة رياضية كاجوال كشفت عن زيادة وزنه بشكل ملحوظ، وانهالت التعليقات على الصور، ففي الوقت الذي انتقد فيه البعض اكتساب اولسوي لهذا الوزن الزائد والسخرية منه بسبب ظهوره، مُعبرين عن صدمتهم لتغير ملامحه، رأى البعض أن هذه التعليقات هي عبارة عن تدخل بخصوصيات الفنان التركي، وأنه بدا أكثر وسامة مع زيادة الوزن، مُدافعين عن نجمهم.

ويحرص النجوم والمشاهير بشكل كبير على المحافظة على أوزانهم وأناقتهم خاصة أنهم دومًا تحت أنظار الجمهور، محاولين تلافي انتقادات المتابعين الجارحة والمسيئة والتي تتعلق بشكلهم وتصرفاتهم.

كما راجت معلومات حول مشاركة الفنان التركي في فيلم يحمل اسم "يوسف العملاق" من المفترض أن يجسد فيه أولسوي شخصية مصارع يبلغ وزنه حوالي 144 كغم؛ ما يرجح أن تكون زيادة وزن الفنان التركي مُتعمدة نظرًا لطبيعة الدور الذي من المقرر أن يجسده ضمن أحداث الفيلم، لا سيما أن هذه الزيادة في الوزن بدت سريعة جدًا وخلال شهر واحد فقط.

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وتعرضّ عدد من النجمات مؤخرًا لانتقادات بعد زيادة أوزانهن بالرغم من أن زيادة الوزن كانت نتيجة للحمل مثل الفنانة فهرية أفغان والفنانة هازال كايا، وقد وصلت هذه الانتقادات لحد التجريح.

وعلى صعيد مختلف يستعد الفنان التركي لخوض تجربة جديدة في مجال الإخراج والكتابة من خلال فيلمه الجديد "الحسون الحر" والذي سيكون تجربته الأولى في هذين المجالين.

وكان الفنان التركي شاتاي اولسوي قد أثبت موهبته ونجاحه في التمثيل وحقق جماهيرية واسعة جدًا جعلت شبكة نتفلكس العالمية تختاره كأول فنان تركي لتتعاقد معه بمسلسل من إنتاجها وهو "المحافظ" وهو مسلسل خيالي حماسي، من إنتاج شركة O3 Medya لصالح شبكة نتفليكس، من بطولة شاتاي أولسوي و آيتشا آيشين توران و هازار إيرجوتشلو.

تدور أحداث المسلسل في مدينة إسطنبول التي تُحتَل من قبل قوى الشر المهولة التي أصبحت تسيطر على البلاد، لكن يوجد أمل واحد هو الحارس أو المحافظ، رجل يطلق عليه هاكان المحافظ، الذي سينقذ الوطن من قوى الشر المسيطرة عليه، بالنظر إلى القوى الغامضة من خلال تذكار طائفي، يشرع شاب في محاولة لمحاربة قوى غامضة وحل لغز من ماضيه. ويعد مسلسل المحافظ أول مسلسل تركي من إنتاج نتفليكس.