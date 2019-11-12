هيفاء وهبي تبدأ تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في مطار القاهرة

تبدأ الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم، تصوير مشاهد فيلم (أشباح أوروبا) بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة.

وقال مصدر مقرب من أسرة الفيلم "انتقل أبطال الفيلم اليوم إلى مطار القاهرة لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالفيلم"، مشيرا إلى حصولهم على التصاريح اللازمة من سلطات المطار لاستخدام صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد انتهاء تصوير هذه المشاهد لأنها ستتم بعيدا عن مواعيد العمل في المطار.

وتعود هيفاء وهبي بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر أفلامها (حلاوة روح) الذي تم عرضه عام 2014.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

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ونشر الشهر الماضي الإعلان الدعائي الخاص بالفيلم، والذي تظهر فيه 3 شخصيات في زقاق مظلم.

يشارك في بطولة فيلم (أشباح أوروبا) أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.

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