الشرنوبي وكارمن سليمان يقدمان "ع اللي جرى" في "الموسيقى العربية"

قدم المطرب محمد الشرنوبي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أغنية على طريقة الديو برفقة المطربة كارمن سليمان، خلال الحفل المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.
وقدم "الشرنوبي" و"كارمن" أغنية "ع اللي جرى" وسط تصفيق حار من جمهور دار الأوبرا.
وتختتم مساء اليوم الثلاثاء وزيرة الثقافة، رفقة ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي انطلقت يوم ١ نوفمبر الماضي، وتحيي حفل الختام المطربة السورية أصالة نصري.
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