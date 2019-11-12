مايا دياب تتألق في حفل طابا بحضور العديد من جمهورها

قامت النجمة اللبنانية مايا دياب بأحياء واحدة من أقوى السهرات الغنائية داخل أحد الفنادق الكبري بمدينة طابا السياحية بمصر وسط حضور العديد من محبيها وجمهورها .

وصلت مايا الي مقر الحفل وكان في استقبالها منظم الحفل هاني حسن وصعدت إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الحضور ثم قامت بغناء العديد من أشهر اغانيها وسط أجواء من التفاعل بين الحضور .

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وسط أجواء من التقاط الصور السيلفي الفوتوغرافية .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نفاد تذاكر حفل مايا دياب ومعين شريف في طابا

مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة بـ "البينك" للتوعية بمرض سرطان الثدي