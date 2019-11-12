قامت النجمة اللبنانية مايا دياب بأحياء واحدة من أقوى السهرات الغنائية داخل أحد الفنادق الكبري بمدينة طابا السياحية بمصر وسط حضور العديد من محبيها وجمهورها .
وصلت مايا الي مقر الحفل وكان في استقبالها منظم الحفل هاني حسن وصعدت إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الحضور ثم قامت بغناء العديد من أشهر اغانيها وسط أجواء من التفاعل بين الحضور .
واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وسط أجواء من التقاط الصور السيلفي الفوتوغرافية .
قد يهمك ايضاً:
نفاد تذاكر حفل مايا دياب ومعين شريف في طابا
مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة بـ "البينك" للتوعية بمرض سرطان الثدي
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتألق في حفل طابا بحضور العديد من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.