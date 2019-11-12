طرح دماغ شيطان في دور العرض السينمائية 25 كانون الأول المقبل

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خاصة في ظل الإنتهاء من تصوير إلي ما يقرب من عام.

ونشرت الشركة بوستر الفيلم، وعلقت علية قائلة:"دماغ الشيطان حقيقة مظلمة.. و ليست الصور كما تبدو دائماً.. الواقع مؤلم.. 25/12/2019

قريبا".

يشار إلي أن فيلم "دماغ شيطان" يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم رانيا يوسف وباسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

يتناول الفيلم الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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