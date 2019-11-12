القاهرة – لايف ستايل
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خاصة في ظل الإنتهاء من تصوير إلي ما يقرب من عام.
ونشرت الشركة بوستر الفيلم، وعلقت علية قائلة:"دماغ الشيطان حقيقة مظلمة.. و ليست الصور كما تبدو دائماً.. الواقع مؤلم.. 25/12/2019
قريبا".
يشار إلي أن فيلم "دماغ شيطان" يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم رانيا يوسف وباسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.
يتناول الفيلم الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.
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كانت هذه تفاصيل خبر طرح دماغ شيطان في دور العرض السينمائية 25 كانون الأول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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