مفاوضات سرية لتقديم ديو غنائي بين محمد رمضان وحسين الجسمى

دخل الفنان محمد رمضان، في مفاوضات سرية مع النجم حسين الجسمي؛ لتقديم ديو غنائي يجمع بينهما في الفترة المقبلة،كما يتم الكتمان على تفاصيل هذا المشروع الغنائي لحين انتهاء المفاوضات بينهما.

وفى حال انتهاء المفاوضات من المقرر أن يتم تصوير الأغنية في إحدى دول أوروبا؛ لتكون على غرار أغنيته الشهيرة "إنساي" مع الفنان المغربي سعد لمجرد التي حققت نجاحًا واسعًا فور طرحها عبر "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

على جانب آخر يعقد "رمضان" جلسات عمل مكثفة مع الملحنين والشعراء لوضع الشكل العام لأغنيات ألبومه الغنائي الأول والمقرر طرحه فى صيف 2020، خاصة أنه يحاول إنهاء التحضيرات المبدئية للألبوم قبل بداية تصوير مسلسله الدرامي الجديد "البرنس"، والمقرر أن يشارك به في الموسم الدرامي لرمضان المقبل، حيث من المقرر انطلاق تصوير أولى مشاهده قبل نهاية الشهر الحالي.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "السلطان"، وهي الأغنية التي صورها في المغرب وحققت الأغنية ما يزيد على 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

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