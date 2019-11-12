رمضان محمد يقدم أصوات جديدة في "10 حالات من جوة الناس"

القاهرة – لايف ستايل
يعكف الشاعر رمضان محمد على اختيار ١٠ أصوات جديدة من أكتر من ١٠٠ صوت تقدموا لخوض تجربة "١٠ حالات من جوة الناس"، التي يطرحها رمضان محمد بفكر جديد ومن خارج الصندوق، حيث يقدم حالات حقيقية يعيشها الجميع لكن لما تطرح فى أعمال غنائية من قبل.
وحرص "محمد" على دعم المواهب الجديدة ومساندتها فنيا ومعنويا، مؤكدا في بيان من مكتبه الإعلامي، أن الأعمال ستطرح على جميع المواقع الإلكترونية ولن يتهاون فى تسويقها بشكل جيد؛ لكي تصل لأكبر شريحة من الناس الذين يعبر عنهم من خلال كلمات هذه الأعمال.
وطرحت لـ"رمضان محمد" خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الأغانى مع نجوم كبار مثل تامر حسني وحماقي وهيثم شاكر وهيفاء وهبى وسميرة سعيد وكارول سماحة ورامي جمال وغيرهم.
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