أول ظهور فني للفنان محمد الشرنوبي بعد قرار منعه عن الغناء

صعد المطرب الشاب محمد الشرنوبي، مساء أمس الإثنين، لمسرح حفله على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وظهر محمد الشرنوبي على المسرح الكبير ليقدم أغنية برفقة كارمن سليمان على طريقة الديتو، حيث قدّما سويا أغنية "ع اللي جرى" وسط تصفيق حار من جمهور دار الأوبرا.

وافتتح الشرنوبي الحفل بأغنية "عادي وبراحتك"، وسط استقبال حافل وهتافات للجمهور باسمه داخل مسرح حفله، وذلك في أول ظهور له بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه عن الغناء لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

وأكد سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف المطرب محمد الشرنوبي من الغناء جاء بعد عدة خطابات بين النقابة والمنتجة سارة الطباخ.

وأضاف متولي، أن النقابة لن تمنع محمد الشرنوبي من إحياء حفله بمهرجان الموسيقى العربية خاصة وأن المنتجة سارة الطباخ وافقت على إحياء الشرنوبي للحفل الذي يقدمه بناءً على تعاقدها مع الأوبرا في وقت سابق، وأنها تنازلت عن حقوقها المالية لدار الأوبرا نتيجة استعمال الشرنوبي لأغاني شركتها.

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وتنازلت الشركة الشاكية عن أجر الحفل الذي سيحيه الشرنوبي للمهرجان، ولن يحصل على أي مقابل مادي عقب إحياءه للحفل.

يذكر أنه يوجد نزاع كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما وخلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

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