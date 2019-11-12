عمرو دياب أول نجم عربي على إعلان Spotify في نيويورك









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُظهر تطبيق Spotify استمرارية ملفتة باهتمامه الكبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه المرة عبر عرض صورة المغنّي المصري عمرو دياب على لوحة إعلاناته في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك. علماً أنه الظهور الأول لفنان يغنّي باللغة العربية على الإعلان الضخم في هذه الساحة التي تُعد إحدى المعالم السياحية الشهيرة عالمياً. وهو دليل على جهود الموقع لنقل مواهب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الساحة العالمية،

وبهدف الموقع بذلك الوصول إلى الملايين من عشاق الموسيقى العربية ممن يعيشون خارج منطقتهم. حيث أطلق في العام الماضي "مركز الموسيقى العربية" المتاح عالمياً كجزء من مبادرته الثقافية العالمية، والتي تلعب دوراً أساسياً في إيصال موسيقى وثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المستمعين في كل مكان. مع الإشارة إلى أنه بفضل تعاون فريق التحرير العالمي والمحلي في Spotify، تمت إضافة أغان "دياب" إلى العديد من القوائم العالمية والإقليمية.

بولر

وتعليقاً على التزام تطبيق الموسيقى العالمي بدعم المواهب الإقليمية والموسيقى العربية، قال كالوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزءاً أساسياً من رؤية Spotify. ولقد شهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل بإنجازاته ونفخر برؤيته متألقاً على المنصة العالمية".

وتابع مشيراً إلى قاعدة الاستماع الضخمة لـ"دياب" في الولايات المتحدة الأميركية التي أصبحت الأولى بنسبة بث أغانيه على Spotify وتليها السويد وألمانيا .

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دياب

من جهته، قال عمرو دياب لـ "Spotify: "الموسيقى هي لغة نعبّر فيها عن المشاعر، وليست فقط مجرد كلمات. أنا فخور جداً لقدرتي على التأثير بالمستمعين في كافة أنحاء العالم عبر الموسيقى التي أقدمها. لقد أتاح Spotify للعديد من الفنانين فرصة التواصل مع معجبيهم خارج الحدود الجغرافية لوطنهم وأنا سعيد بذلك"

سعيد

ويوضح سعيد سعيد، أحد المعلقين البارزين في مجال الموسيقى: "لطالما استلهم عمرو دياب موسيقاه من دول البحر المتوسط. ومن ثم أخذ موسيقى البوب العربي في اتجاه جديد، ومن هنا تنبع أهمية ما يقدمه من أعمال موسيقية" .

يشار إلى أن شعبية "دياب" العالمية برزت في أحدث حملة تسويقية لـSpotify والتي تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو الممتعة التي تم تصويرها في أماكن مختلفة حول العالم، وظهر فيها أشخاص من غير العرب وهم يحاولون الغناء مع خلفية أغاني الفنان المصري الحديثة والقديمة.

يُذكر أن بطاقات جولة "دياب" في العام 2013 للإحتفال بمسيرته المهنية بيعت بكاملها في أستراليا ورومانيا واليونان. كما تم تصنيفه ضمن سجل غينيس للأرقام القياسية في العام 2016 بالرقم الذي حققه بعدد الجوائز التي فاز بها في حفل جوائز الموسيقى العالمية .

هذا وأصبح Spotify أشهر خدمة لبث الموسيقى عالمياً، حيث وصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 248 مليون من عشاق الموسيقى، بما فيهم أكثر من 113 مليون مستخدم مسجل، في 79 سوق حول العالم. وهو أكبر مصدر للإيرادات في عالم الموسيقى حديثاً

استمعوا إلى أغانيه الشهيرة مثل "نور العين" و"أنا غير" وارقصوا على أنغام موسيقاه الرائعة في قائمة أغاني Spotify بعنوان This Is Amr Diab.