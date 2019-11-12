شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ظهور نادر لـ "علا" شقيقة عمرو يوسف فى حلقة كندة علوش مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور نادر لشقيقة النجم عمرو يوسف، وذلك خلال الحلقة الجديدة من برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المقرر عرضها يوم الخميس المقبل، على شاشة cbc فى الساعة العاشرة مساء .

وتتحدث كندة علوش زوجة النجم عمرو يوسف عن حياتها خلال فترة حملها فى ابنتها، كما يتطرق الحديث مع شقيقة يوسف عن علاقة الأسرة بكندة منذ زواج شقيقها، وكواليس أخرى لم يعرفها الأخرون .





وتحدثت كندة عن الذكرى العاشرة لمجيئها مصر قبل عشرة أعوام، فيما أعربت عن امتنانها للشعب المصرى الذى تشعر بحالة الحب والحفاوة فى ترحابه واستقباله لكل السوريين.

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وفى الفقرة الثانية من الحلقة تنضم علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف للقاء إلى جوار كندة؛ للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية.

يشار إلى أن أخر أعمال النجم عمرو يوسف، فيلم "ولاد رزق 2" ونال نجاحا كبيراً فى السينمات، ويشارك فى بطولته النجوم احمد عز وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، ومحمد ممدوح، واياد نصار، وأخرون، تـأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان.



