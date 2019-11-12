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شكرا لقرائتكم خبر عن هل كيت وينسلت مدمنة لحقن البوتوكس والفيلر لتبدو أكثر شبابا ؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
فقد عملت كيت وينسلت كسفيرة للعلامة التجارية لواحدة من أهم و أشهرشركات مستحضرات التجميل الراقية وهي " Lancôme " وذلك لسنوات عديدة، كما تمكنت من التحول لوجه اعلاني لعدد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لسنوات، فمن مصلحة الشركان أن تكون كيت تبدو طبيعية قدرالإمكان، وقامت مؤخرا وينسلت بالاعلان عن روتينها اليومي الخاص بالعناية بالبشرة والمنتجات التي تستخدمها بالتفصيل في مقابلة مع Vogue اجرتها مؤخرا .
بدأت الشائعات بنشر موقع NW تقرير يؤكد أن الممثلة قد دخلت في حالة هيستيرية بأجراء التعديلات التجميلية وتحديدا " الحقن "، وحسب التقريرفقد أقسمت كيت أنها لن تصبح أبدا ضحية لعالم هوليوود و بحث أفراده دائما عن الاطلالات الشابة وعدم اعترافهم بعامل السن، لكن في الواقع هوأن كيت البالغة من العمر ( 44 عاما) وضعت تحت ضغط كبيرلتبدو مثالية وشابة، وهو ما دفعها للمبالغة في حقن البوتوكس والفيلر، كذلك اتباع بعض الاجراءات التجميلية بالليزر، وصف الموقع أحدث ظهورللممثلة بأن وجهها خالي تماما من الخطوط بشكل مثيرللريبة .
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