شكرا لقرائتكم خبر عن هل كيت وينسلت مدمنة لحقن البوتوكس والفيلر لتبدو أكثر شبابا ؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تفرط النجمة العالمية كيت وينسلت في اتباع جميع الطرق والاجراءات التجميلية لكي تبدو أصغرسنا، فهل تقوم بحقن البوتوكس والفيلر طوال الوقت ووصلت لحد إدمان الحقن، والسبب في ذلك تداول تقاريركانت السبب الحقيقي وراء انتشار الشائعة، إلا أن موقع "جوسيب كوب " نفي تماما ما تردد بعد التواصل مع إحدي المقربين من وينسلت .

فقد عملت كيت وينسلت كسفيرة للعلامة التجارية لواحدة من أهم و أشهرشركات مستحضرات التجميل الراقية وهي " Lancôme " وذلك لسنوات عديدة، كما تمكنت من التحول لوجه اعلاني لعدد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لسنوات، فمن مصلحة الشركان أن تكون كيت تبدو طبيعية قدرالإمكان، وقامت مؤخرا وينسلت بالاعلان عن روتينها اليومي الخاص بالعناية بالبشرة والمنتجات التي تستخدمها بالتفصيل في مقابلة مع Vogue اجرتها مؤخرا .

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بدأت الشائعات بنشر موقع NW تقرير يؤكد أن الممثلة قد دخلت في حالة هيستيرية بأجراء التعديلات التجميلية وتحديدا " الحقن "، وحسب التقريرفقد أقسمت كيت أنها لن تصبح أبدا ضحية لعالم هوليوود و بحث أفراده دائما عن الاطلالات الشابة وعدم اعترافهم بعامل السن، لكن في الواقع هوأن كيت البالغة من العمر ( 44 عاما) وضعت تحت ضغط كبيرلتبدو مثالية وشابة، وهو ما دفعها للمبالغة في حقن البوتوكس والفيلر، كذلك اتباع بعض الاجراءات التجميلية بالليزر، وصف الموقع أحدث ظهورللممثلة بأن وجهها خالي تماما من الخطوط بشكل مثيرللريبة .