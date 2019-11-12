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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح "سيبونا فى حالنا" الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق العالمي حكيم مع إحدى الشركات الكبري في مجال الاتصالات على طرح أول أغنيات ألبومه الجديد الذى انتهى من تسجيل أغنياته بالكامل.
الأغنية تحمل اسم "سيبونا في حالنا"، وتدور أحداثها عن الحسد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة في المجتمع، وقد انتهى حكيم من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في القاهرة.
الأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي، وميدو مزيكا ومنتج فني فايز عزيز.
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