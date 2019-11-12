شكرا لقرائتكم خبر عن حسيتها حلوة.. نانسى عجرم تشوق جمهورها بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نانسى عجرم، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت نانسى فى الصورة بدون مكياج، وكتبت قائلة:"صورة حسيتها حلوة"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها وإطلالاتها.

وكانت الفنانة نانسى عجرم، وجهت رسالة دعم للفنان رامى جمال بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق، طالبته بالاستمرار فى الغناء وعدم الاستسلام للمرض.

وكتبت نانسى عبر حسابها على تويتر، قائلة: "معنى الحياة عميق كتير.. وإحساسك بالفن بيعكس روحك اللي كلها حياة، ما تسمح لأي شي يبعدك عن اللي بتحبو، ونحنا بنحبك وما نقبل تبعد ولا يوم".