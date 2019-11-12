شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل يعود للإخراج المسرحي بـ "ديوان البقر" عن فوضي الفتاوي الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج محمد فاضل لليوم السابع عن أسباب اختياره للنص المسرحي " ديوان البقر " للكاتب الكبير محمد أبوالعلا السلاموني قائلا : هذا النص ملائم جدا للوقت الحالي فهو يتناول فكرة الفتاوي غير المناسبة للعصر وغيرالمعقولة فهناك من يعطون لنفسهم حق الفتوي وهم ليسوا مؤهلين لها خاصة في القنوات الفضائية وهذه الفتاوي تؤثر جدا في الناس لأن معظمهم لا يفكرون في الفتاوي ويأخذونها دون أعمال العقل فهناك فوضي في الفتاوي الدينية .

وعن أعماله المسرحية التي أخرجها من قبل قال : أنا اخرجت من قبل الكثير من الأعمال المسرحية، بداياتي كانت مسرحية وعملت في منتخب جامعة الاسكندرية كمساعد مخرج ثم مخرج مع الاستاذ نور الدمرداش واخرجت تجربة مهمة جدا وهي تجربة "مسرح القهوة" التي كتب عنها الصحف العالمية واخرجت للثقافة الجماهيرية واخرجت لثلاثي أضواء المسرح مسرحيتين : " كل واحد له عفريت " و" آخر موضة " واخرجت لفرقة المتحدين مسرحية " البحر بيضحك ليه " وآخر مسرحية كانت " عجايب " علي مسرح البالون من تأليف الشاعرالكبير أحمد فؤاد نجم وكانت بطولة محمد ثروت ومحمود الجندي وفردوس عبد الحميد وجمال اسماعيل .

وأضاف فاضل : بالمناسبة أغلب مخرجي الدراما والسينما كانت بداياتهم مسرحية ومن لم يمر بالمسرح لا يخرج دراما لأن المسرح أصل الدراما .

وكشف فاضل عن أنه حاليا في مرحلة تكوين فريق العمل التي يعتبرها صعبة للغاية فالنجوم حاليا يبعدون عن المسرح فالمسرح أصبح غير مغري للممثلين ولكن خلال هذا الاسبوع سوف استقر علي الممثلين ليكون العرض جاهزا للعرض في شهر يناير.