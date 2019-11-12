شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. سامح حسين "أبو البنات" يدلل ابنتيه فاطمة ومريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان سامح حسين عن حبه لابنتيه مريم وفاطمة، إذ نشر صورة لهما من كواليس مسرحية المتفائل التى قدمها على خشبة المسرح القومى، وعلق على الصورة: "مريومة وفاطومة بنانيتى روحى وقلبى".

سامح حسين اختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة عقب تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت لافتة "كامل العدد"، فوصل عدد الحضور بكل العروض إلى 35 ألف متفرج، ويستعد العرض حاليا لجولته ضمن محافظات الوجه البحرى والصعيد، فمن المقرر يتوجه فريق المسرحية إلى الإسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها لمحافظة طنطا، ثم محافظتى قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور.

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