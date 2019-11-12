شريف منير يستعيد ذكرياته مع الراحل هيثم أحمد زكى من فيلم "الصفعة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان شريف منير ذكرياته مع الراحل هيثم أحمد زكى، بنشر صورة من أحد مشاهد مسلسل "الصفعة" الذى جمعه بالراحل، وذلك عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" وعلق على الصورة: "الله يرحمه يارب". Advertisements

شريف منير كان شريف منير قد الراحل هيثم أحمد زكى، قائلا: "الحمد لله.. خلاص يا هيثم.. مابقتش لوحدك ولا بقيت يتيم .. كدة العيلة اكتملت.. حمدلله على السلامة". وتوفى الفنان هيثم أحمد زكي فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.

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